Por cada árvore abatida em Coimbra, serão plantadas três, garante Metro Mondego

As várias empreitadas de instalação do metrobus na cidade prevêem a corte de 663 árvores. Primeira operação de plantação arranca no final deste ano.

Nos trabalhos das várias empreitadas para instalar o sistema de mobilidade do Mondego em Coimbra, está previsto o abate de 663 árvores. Para compensar o impacto, a Sociedade Metro Mondego (SMM) anunciou que tem um plano articulado com a Câmara Municipal de Coimbra (CMC) para fazer com que, por cada árvore retirada da cidade, sejam plantadas três. <_o3a_p>

Em comunicado, a SMM anuncia que a implementação do sistema de autocarros eléctricos “torna inevitável a substituição no corredor” do futuro metrobus. Ainda que parte do trajecto seja feito pelo antigo Ramal da Lousã, há pontos em que a linha faz desvios parar ganhar densidade, sendo que será aberto também um canal entre a beira-rio e o hospital, que passa pelo miolo da cidade. <_o3a_p>

As empreitadas a cargo da Infra-estruturas de Portugal prevêem já a reposição do número de árvores abatidas. Na tabela apresentada pela SMM, 663 vão ser retiradas e 664 vão ser plantadas. Mas a SMM e a CMC elaboraram um plano de 148 mil euros para “reforçar a estrutura arbórea da cidade de Coimbra, plantando uma quantidade adicional expressiva de árvores na zona envolvente ao canal do metrobus”. O investimento fica a cargo da sociedade – que tem o Estado como maior accionista – e a escolha dos locais de plantação é definida em articulação com a autarquia. Na lista de árvores apresentada no comunicado constam espécies como ácer, liquidâmbar, carvalho alvarinho, plátano, freixo ou jacarandá. <_o3a_p>

O documento prevê que a plantação de 1326 árvores decorra em quatro empreitadas, distribuídas entre 2022 e 2024. O maior número de árvores (546) será plantado entre o Alto de São João e a Portagem e entre a Praça Mota Pinto, à entrada dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), e o Hospital Pediátrico (536). Na linha que liga a beira-rio aos HUC serão plantadas 212 árvores e entre o Largo da Portagem e a estação ferroviária de Coimbra B serão plantadas 32 árvores. <_o3a_p>

A primeira intervenção arranca já neste ano e está prevista para o último semestre, com a plantação de 81 árvores na zona da Solum. No número apresentado estão incluídos 15 transplantes: das sete palmeiras que estão numa rotunda por onde passará o metrobus e oito oliveiras que se localizam junto ao Estádio Cidade de Coimbra. <_o3a_p>

A SMM menciona também que “irá realizar acções semelhantes nos municípios de Miranda do Corvo e Lousã”, por onde passará também o sistema de transportes, mas não avança detalhes. <_o3a_p>

No mesmo texto, a SMM destaca que “a entrada em serviço do sistema Metrobus irá gerar um enorme contributo para reduzir a pegada ambiental da mobilidade regional”, estimando que o início da operação do sistema permita reduzir o equivalente a 18.907 toneladas de CO2 por ano. <_o3a_p>