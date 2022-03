As poeiras de África estão de volta. Vamos fotografar o céu?

Até ao final do dia de quinta-feira, nuvens de poeira do Norte de África vão voltar a atravessar Portugal e Espanha. O que significa que, até lá, o céu deverá continuar neste tom acinzentado ou alaranjado. O anúncio foi feito pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que explica que o rumo das poeiras se deve a "um fluxo de sal induzido pela depressão Célia". A alteração da cor do céu é o efeito mais visível — e já tem sido captada por todo o país.

As poeiras não deverão ter qualquer impacto na saúde, nem na qualidade do ar. O IPMA aconselha, contudo, as pessoas com problemas respiratórios a usarem máscara ou a resguardarem-se em casa.

Como é o céu visto da tua janela ou da tua rua? Queremos ver as tuas fotos. Envia-nos, até esta quarta-feira, 16 de Março, uma fotografia do fenómeno, em formato .jpg ou .png, com indicação do teu nome e com o tópico "Poeiras do Sara" no assunto do email, para o endereço publicop3@gmail.com. Se quiseres, junta uma descrição e diz-nos onde estavas. Vamos publicar as que mais gostarmos.