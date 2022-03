Não fales com estranhos!

No estudo “segurança online”, apresentado pelo Portal da Queixa nesta semana em que se assinala o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor (15 de Março), refere-se que mais de metade dos consumidores já foi alvo de uma tentativa de burla online e mais de 30% já foi vítima de um cibercrime.

Não falar com estranhos, talvez seja dos conselhos que, ainda hoje, mais são passados entre gerações de pais e filhos. Se os nossos pais assim o fizeram e nós assim o fazemos, talvez seja porque falar com estranhos pode realmente constituir um enorme risco para a nossa segurança. Ora, se nos ensinaram a ter cuidados para não falar com estranhos e a cumprir regras de segurança, porque continuamos a considerar a Internet um lugar seguro e sem perigos, não atuando exatamente com a mesma desconfiança? A resposta é simples. Porque quem deveria fazer o papel dos nossos pais na sociedade não o faz e não se imiscui, por isso, no enorme problema de literacia digital que enfrentamos atualmente.