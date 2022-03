Mais aposta na promoção da saúde e nos profissionais. Grupo de 48 personalidades defende prioridades para o SNS

O mote é: “Como garantir o futuro do SNS.” Um grupo de 48 personalidades — desde a saúde à política — elaborou um documento com as dez prioridades que devem estar contempladas no programa para a saúde do novo Governo, de forma a assegurar um Serviço Nacional de Saúde (SNS) capaz de fazer frente a desafios passados e também futuros. Já foi enviado ao PS e à actual ministra da Saúde, Marta Temido. Dar prioridade à promoção da saúde e prevenção da doença e a políticas que motivem os profissionais de saúde são algumas das linhas prioritárias que defendem.