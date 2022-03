Sound it: a Rádio Antecâmara muda-se para o CCB

Antecâmara é o novo podcast parceiro da Rede PÚBLICO que reúne episódios marcantes dos programas da Rádio Antecâmara.

No 11.º episódio do podcast Antecâmara, Soraia Fernandes entrevista os curadores da residência artística Sound It, Alessia Allegri e Pedro Campos Costa, o autor da instalação sonora João Galante, o comissário da Garagem Sul André Tavares e a coordenadora do serviço educativo Inês Marques.

Nos próximos seis meses a Rádio Antecâmara vai para a Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB), a partir de onde vai emitir programas em directo e em diferido a partir de 15 de Março. O estúdio de gravação em cartão, desenhado e construído pela Campos Costa Arquitectos, está também aberto a novas propostas de programação, através de uma open call dirigida a todas as pessoas e a todas as disciplinas para falar de arquitectura.

Foto

A rádio, agora em formato exposição, irá falar, ou continuar a falar, de arquitectura, entendida como uma disciplina que vai muito para além da construção de espaços habitados e daquilo que se constrói. Uma polissemia vocal composta por artistas, designers, arquitectos, paisagistas e músicos, que através de narrativas não convencionais – feitas pelos diálogos, as entrevistas, as leituras ou até pelo humor, o nonsense e também o próprio silêncio - irão observar mais de perto a sociedade contemporânea e as influências que a arquitectura tem sobre ela.

“Sound It, através das muitas vozes e dos inúmeros e diversos pontos de vista, mostra a posição que a arquitectura pode ter no quotidiano das nossas vidas”, acrescenta o André Tavares, responsável da programação da Garagem Sul, que volta a frisar a importância dum espaço expositivo ser veículo e motor de construção de conhecimento, assim como espaço de encontro.

É nesta expectativa que André Tavares convidou a Rádio Antecâmara para o espaço expositivo do CCB: para que o público possa ver que os arquitectos não são só autores que desenham edifícios, mas também pessoas que contribuem para pensar de uma outra forma a cidade em que habitamos, uma forma que a transforma não a partir do desenho de autor, génio iluminado, mas a partir dum diálogo permanente com quem, de fato transforma a cidade, que somos todos nós.

Para além da residência, haverá também uma instalação da autoria de João Galante: uma exposição sem imagens, onde o mais importante não é ver, mas sim ouvir. Ouvir as palavras, ouvir as ideias dos outros. Nesta exposição, o som é o protagonista: em torno do espaço performativo do estúdio, um longo percurso elíptico, também construído totalmente com cartão, leva-nos para um universo “sentido” onde o som é tão “matérico” quanto a matéria, até ao ponto de criar imagens.

É aí que João Galante recompõe as palavras extraídas do programa radiofónico A Vertigem das Listas, de Pedro Campos Costa, numa peça sonora próxima à obra de arte, que cria sensações ainda antes de significados, sem, ao mesmo tempo, perder as palavras e algum nexo lógico e perceptível dos diálogos que aí são falados.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

