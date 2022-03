Premier League retira a Abramovich estatuto de dirigente do Chelsea

A direcção da Premier League decidiu afastar Roman Abramovich do cargo de dirigente do Chelsea. É mais uma sequela das sanções aplicadas aos oligarcas russos, na sequência da invasão da Ucrânia.

“No seguimento da aplicação de sanções por parte do Governo britânico, a direcção da Premier League afastou Roman Abramovich do cargo de director do Chelsea”, informou o organismo.

Adiantando que esta decisão respeita os termos da licença emitida pelo Governo e que expira a 31 de Maio, a Premier League explica que esta tomada de posição “não tem impacto na capacidade do clube de treinar ou competir”.

Roman Abramovich viu os bens que detém em Inglaterra serem congelados na quinta-feira, no âmbito das medidas aplicadas pelas autoridades britânicas. Uma decisão que coloca em suspenso a intenção do milionário russo de vender o clube.

A retirada do proprietário de um clube do quadro de dirigentes habitualmente desencadeia a venda das acções, um processo que Abramovich já tinha iniciado no início do mês, anunciando que os potenciais lucros da operação seriam distribuídos pelas vítimas da guerra na Ucrânia.