Jogos com História: O lado mais negro do futebol

A história de Andrés Escobar teve um fim trágico, mas pode, pelo menos, servir para nos alertar para os lados negros do futebol. O internacional colombiano perdeu a vida por estar no lugar errado à hora errada ou por ter feito perder dinheiro a quem estava habituado a ganhar a qualquer custo?

Andrés Escobar faria 55 anos no próximo dia 13. Faria, se fosse vivo, mas morreu a 2 de Julho de 1994, aos 27, assassinado 10 dias depois de ter marcado um autogolo na derrota da sua selecção, a Colômbia, frente aos EUA, no Mundial 1994. Tragicamente, estas duas ocorrências estão ligadas. Sim, aquele que era conhecido como “O Cavalheiro” foi assassinado por causa desse momento infeliz no campo. Por raiva, frustração ou pura cobiça, talvez nunca se saiba. Mas esses continuam a ser os lados mais negros do futebol.