Benfica volta a deixar pontos em cima da mesa

“Encarnados” empatam na Luz com o Vizela, depois de terem estado a perder e a jogar desde os sete minutos com menos um. Henrique Araújo saltou do banco e salvou a equipa da derrota.

O Benfica voltou a perder pontos na I Liga, com um empate (1-1) na recepção ao Vizela em jogo que abriu a 26.ª jornada. Depois de ficarem cedo a jogar com menos um devido à expulsão de Taraabt, os “encarnados” ainda estiveram a perder, mas um golo do jovem Henrique Araújo evitou males maiores para a equipa da casa, que pode ver a distância para os dois primeiros aumentar nesta jornada. Quanto ao Vizela, recolheu um ponto precioso na luta pela manutenção naquele que foi o primeiro jogo frente ao Benfica em que não perdeu.

Se FC Porto e Sporting ganharem nesta ronda, o Benfica ficará a 12 e seis pontos, respectivamente, e terá apenas oito jornadas para recuperar a distância para garantir, pelo menos, o apuramento directo para a Liga dos Campeões. O que ficou desta recepção ao Vizela é que nem tudo pode ser culpa de Adel Taraabt e da sua displicência que conduziria à expulsão. Houve muita coisa que não funcionou, uma delas a falta de pontaria, mas também a falta de um plano que não fosse mandar toda a gente para a frente em tempo de desespero.

Logo aos 7’, o Benfica ficou a jogar com dez, devido à expulsão de Adel Taraabt. O marroquino teve uma entrada muito dura sobre Sarmiento que, inicialmente, foi punida por Manuel Oliveira com cartão amarelo, mas, aconselhado pelo VAR, foi rever as imagens do lance e mudou a cor do cartão para vermelho.

A jogar com menos um, o Benfica foi obrigado a mudar a sua estratégia, mais de contenção e a apostar em transições rápidas. Tinha jogadores para isso, Rafa e Darwin, sempre dispostos a correr até à área contrária. O Vizela passou a ter mais bola e tentou mais o ataque organizado, mas não conseguiu furar.

Positivo/Negativo Positivo Pedro Silva Não fica isento de culpas no golo do Benfica, mas compensou largamente com uma série de grandes defesas, incluindo uma nos instantes finais a um remate de Darwin.

Positivo Henrique Araújo Saltou do banco aos 74’ e, na primeira vez que tocou na bola, marcou golo, salvando o Benfica de uma derrota. Em pouco tempo, mostrou o que se pede a um ponta-de-lança, leitura de jogo e acerto no remate. Negativo Taraabt Dele se diz que pode decidir um jogo a qualquer momento. Foi o que aconteceu. Perdeu uma bola de forma displicente e tentou compensar o erro com uma falta violenta que lhe valeu a expulsão logo no início do jogo.

Depois do nulo ao intervalo, a formação minhota entrou com outra disposição ofensiva e fez o cerco à baliza de Vlachodimos, deixando os dez jogadores do Benfica entrincheirados na sua área. Ganhou cantos, teve remates perigosos e, aos 65’, Álvaro Pacheco viu a sua ideia de futebol positivo premiada com um golo.

Numa excelente jogada de entendimento, a bola chegou a Koffi na direita e o lateral da Costa do Marfim fez um cruzamento de belo efeito para um excelente golo de Cassiano, o seu sexto golo no campeonato.

Nélson Veríssimo não tinha outro remédio que não arriscar e, pouco depois do golo sofrido, tirou um central, Morato, para fazer entrar um avançado, Henrique Araújo. A aposta do técnico “encarnado” teve efeito imediato. Aos 75’, um primeiro remate de Gonçalo Ramos foi mal defendido por Pedro Silva e, na recarga, Araújo fez o empate. Foi o primeiro golo do jovem avançado madeirense pela equipa principal do Benfica, ele que tem um passado de goleador nas camadas jovens dos “encarnados”.

O Benfica ainda tinha 15 minutos, mais a compensação, para tentar a reviravolta e foi o que fez. Mesmo em inferioridade numérica, os “encarnados”, com a pilha recarregada, foram para cima do Vizela. Antes do golo do empate já tinha havido um remate à trave de Meité, depois uma uma série de aproximações perigosas, mas a falta de pontaria e o acerto de Pedro Silva na baliza minhota combinaram para que o empate se mantivesse. Ainda não foi desta que o Benfica de Nélson Veríssimo conseguiu três vitórias seguidas e não é propriamente uma exibição que moralize antes do compromisso europeu em Amesterdão.