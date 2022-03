O Meio amor dos seBENTA é um caminho para apresentar a Maior(idade) que aí vem

O número 18 é a chave: os seBENTA completam 18 anos no dia 18 de Maio deste ano e anunciam o lançamento do seu novo álbum, Maior(idade) para o dia 18 de Março. Mas estreiam esta sexta-feira, uma semana antes, o quarto videoclipe a antecipar o disco, depois de Tempo de quem, Mundo irreal e Ao teu lado. Desta vez trata-se de Meio amor, canção com letra de Paulecas e música assinada pelo trio que compõe os seBENTA (Paulecas, Fadista e Ricko), num videoclipe realizado por Sebastião Varela, que o descreve desta forma num texto a acompanhar o lançamento: “Parte de uma ideia de transposição da imaterialidade que nos leva ao compromisso dentro de uma relação. O caminho do amor é feito de trocas, damos tanto quanto recebemos, é neste princípio que descansa a metáfora que tentei criar com ‘Meio Amor’ intercalando imagens de um casal que se vai fazendo ciente desse compromisso com imagens da banda a actuar no mesmo espaço.” Além da banda, participam no vídeo, como actores, Inês Matos e Marco Clérigo.

Fundados em 2004 por Paulecas (voz e baixo eléctrico), André Fadista (bateria) e Ricardo Gomes (Ricko, guitarra eléctrica e coros), os seBENTA lançaram o primeiro álbum, O Beijo, em 2006, seguindo-se-lhe Efeito Secundário (2008), Coração Parte Um (2012) e Raio X (2016), álbum onde conseguiram juntar Zé Pedro, dos Xutos & Pontapés, e o famoso surfista Garrett McNamara no single Vive. Em 2019 assinalaram os 15 anos da banda com um concerto no Lisboa Ao Vivo e em 2020 actuaram na Casa da Música, começando em 2021 a trabalhar no álbum que agora se anuncia, e que é co-produzido (juntamente com os seBENTA) pelo baterista Samuel Palitos (GNR, Censurados, A Naifa e outros). Além das quatro canções estreadas em single e videoclipe, o álbum Maior(idade) tem mais cinco: Nossos dias, Cabeça dura, Fonte luminosa, Runs out e Two.