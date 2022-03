Contra-relógio de Castelo de Vide deverá decidir Volta ao Alentejo

O contra-relógio de Castelo de Vide, na quarta etapa, e as bonificações deverão ser decisivos na 39.ª edição da Volta ao Alentejo em bicicleta, apresentada nesta quinta-feira em Redondo.

A “Alentejana” irá para a estrada de 16 a 20 de Março e terá um percurso maioritariamente plano (há apenas sete contagens de montanha e todas de quarta categoria), que, previsivelmente, favorecerá os sprinters.

O momento decisivo da edição de 2022 deverá acontecer a 19 de Março, nos 8,4 quilómetros do já habitual contra-relógio em Castelo de Vide.

Os primeiros quilómetros dos 724 previstos para a Volta ao Alentejo vão ligar Vendas Novas a Sines (176,7), a 16 de Março, num percurso com três contagens de montanha, todas ainda longe da chegada.

Segue-se a mais longa ligação da prova, com 187,7 quilómetros entre Beja e Portel, antes da partida de Elvas rumo a Ponte de Sor (179,3), numa terceira tirada que tem a contagem de montanha mais próxima da meta nesta edição, a cerca de 30 quilómetros.

Já depois do “crono”, a 39.ª Volta ao Alentejo termina com a quinta e última etapa, com a habitual chegada à Praça do Giraldo, em Évora, a coroar o vencedor, depois de 171,9 quilómetros desde Castelo de Vide.

A edição de 2022 da Volta ao Alentejo terá bonificações, que podem vir a ser decisivas na classificação, com 10 segundos para o vencedor de cada etapa em linha, seis para o segundo e quatro para o terceiro, com três segundos, dois e um para os três primeiros classificados nas metas volantes (três por cada etapa em linha).

Percurso da Volta ao Alentejo

1.ª etapa: 16 Março - Vendas Novas - Sines, 176,7 quilómetros

2.ª etapa: 17 Março - Beja - Portel, 187,7

3.ª etapa: 18 Março - Elvas - Ponte de Sor, 179,3

4.ª etapa: 19 Março - Castelo de Vide - Castelo de Vide, 8,4 (CRI)

5.ª etapa: 20 Março - Castelo de Vide - Évora, 171,9