Covid-19 em Portugal: mais 19 mortes e 14.595 casos

Foram registados em Portugal mais 14.595​ casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 19 mortes, segundo os dados mais recentes divulgados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referentes a terça-feira.

Existe agora um total de 478.344 casos activos e mais 11.400 pessoas recuperaram da infecção. O total de recuperações registadas desde o início da pandemia sobe assim para 2.867.858.

Ao nível regional, foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se registou a maioria dos novos casos (6155 casos). Seguem-se o Centro e o Norte com 2885 e 2294 novos casos, respectivamente. No Algarve contabilizaram-se 965 infecções diárias e no Alentejo 842, por sua vez. Já nos Açores houve mais 750 casos e na Madeira 704.​

​Há 1174 pessoas hospitalizadas nas alas covid-19, menos 51 do que no dia anterior, e nos cuidados intensivos contam-se actualmente 72, menos seis.​

No que diz respeito às mortes, o Centro é a zona onde se verificou o maior número de óbitos (oito), seguem-se o Norte com cinco e Lisboa e Vale do Tejo a registar três. Tanto o Alentejo, como o Algarve e a ilha da Madeira contabilizaram uma morte, enquanto nos Açores não houve nenhuma.​

Das vítimas, 16 tinham mais de 80 anos, seis tinham idades entre 60 e 80 e uma entre 50 e 60. 13 eram mulheres e 6 eram homens. Com estes 19 novos óbitos, o número total de vítimas mortais por covid-19 ascende para 21.267.

Com base nos dados da matriz de risco, que foram actualizados nesta quarta-feira, verifica-se que a incidência subiu ligeiramente.​

A incidência está agora nos 1411,2 casos de infecção activa por cada 100 mil habitantes no país (1330,6 a nível do continente). O valor anterior, divulgado na segunda-feira, marcava uma incidência nacional de 1316,3. Também o índice de transmissibilidade do vírus – o R(t) – aumentou de 0.84 para 0.91 a nível nacional e de 0.83 para 0.90 a nível do continente.