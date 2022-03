A maquinista Raquel é a única mulher a conduzir comboios de mercadorias em Portugal

São quase nove horas da manhã, o sol já está alto, mas continua a fazer um frio de rachar. Raquel Beldroega aconchega-se no blusão e atravessa o feixe de linhas de terminal de mercadorias do Poceirão, concelho de Palmela. O comboio que ela vai conduzir até Sines, vindo da Bobadela, concelho de Loures, é uma composição enorme, de 500 metros, com 23 vagões e 1290 toneladas de peso. À cabeça tem duas locomotivas acopladas, aquilo a que os ferroviários chamam “tracção dupla” pois uma só não chega para rebocar tantos contentores, sobretudo quando sobe a íngreme rampa de S. Bartolomeu da Serra.