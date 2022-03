Uma “caravana solidária” de Portugal à Polónia

A logística seria o suficiente para arrasar qualquer boa intenção. São 25 viaturas: carros, carrinhas, dois autocarros e um minibus. Levam de Portugal 65 cidadãos que se organizam, pela primeira vez, por uma causa em comum. Chamaram-lhe “Caravana Humanitária”. Vão deixar, num centro de recepção de refugiados em Cracóvia, na Polónia, medicamentos, comida enlatada, cobertores, comida para bebé. Querem trazer 238 pessoas, de Varsóvia e Cracóvia, sinalizadas previamente com a ajuda de um grupo voluntário informal, o movimento Ucrânia SOS Portugal. Partiram do Algarve, Setúbal, Lisboa, Paços de Ferreira, São João da Madeira, Vila do Conde, Torres Vedras.

A Cruz Vermelha juntou-se nos últimos dias, numa acção paralela. Leva um camião TIR e um autocarro com mantimentos até à fronteira. Espera trazer 57 pessoas para Portugal.

João Amorim foi buscar a carrinha de nove lugares emprestada pela Junta de Freguesia de Aradas, no município de Aveiro, na segunda-feira. Com uma página no Instagram com 100 mil seguidores (@followthesuntravel), não foi difícil encontrar quem lhe emprestasse um veículo para a missão a que se juntou.

Vão deixar, num centro de recepção de refugiados em Cracóvia, na Polónia, medicamentos, comida enlatada, cobertores, comida para bebé.

João Amorim na carrinha de nove lugares emprestada pela Junta de Freguesia de Arada

“Esta carrinha só pode ser utilizada para fins de apoio social, por isso enquadra-se perfeitamente. Não podemos ter uma carrinha nova, pronta a arrancar, e ficar indiferentes”, acredita a presidente da junta, Catarina Barreto, que lançou uma campanha de recolha de medicamentos e outros bens essenciais na quarta-feira, 2 de Março.

A adesão conta-se pelas caixas que se amontoaram no edifício da junta — iguais às caixas de cartão que desde o início da guerra na Ucrânia se amontoam nas juntas de freguesia, seminários e pontos de recolha informais por todo o país.

Mariana Bueri está na organização da viagem solidária que deverá demorar sete dias. É uma das três pessoas que vão de avião de Portugal para Cracóvia, onde estão a criar um posto de recepção num hotel, para juntar as pessoas que pretendam vir para Portugal. Muitas têm familiares e amigos à espera.

Na carrinha onde o P3 vai, fala-se de outras viagens movidas por motivos mais felizes e testam-se os tradutores de voz. Os dois condutores principais, que se vão revezando ao longo de 3o horas de viagem, aprendem a cumprimentar alguém em ucraniano. Telefonam a pessoas nas outras carrinhas, tentam perceber como vão funcionar as paragens. “Tranquilo, tranquilo”, ouve-se, do outro lado.

Fotogaleria

A primeira paragem para juntar o grupo está combinada para o meio-dia, na primeira bomba de gasolina espanhol depois de Vilar Formoso, na raia portuguesa, na Guarda. Os três carros eléctricos começaram a viagem no domingo. Os autocarros deverão chegar com algum atraso. “Carro 16, a bandeira vai voar! Atenção!”, alertam no grupo de WhatsApp. A caravana partiu.