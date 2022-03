Terça na TV: a banalidade do mal entre dunas, mulheres cientistas e um salto de fé

CINEMA

O Tempo Reencontrado

RTP1, 00h31

Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Marcello Mazzarella, John Malkovich e Marie-France participam nesta adaptação do universo de Marcel Proust pelo realizador Raoul Ruiz, que foi nomeada para a Palma de Ouro em Cannes em 1999. A vida do escritor francês está a chegar ao fim. As fotografias que o acompanham no leito de morte estão sobre a mesa-de-cabeceira​ e reavivam-lhe a memória. Um labirinto infindável de histórias passadas regressam, alternando as alegrias perdidas da sua infância com os tempos difíceis da guerra e as suas mais recentes aventuras.

Dune - Duna

HBO Max, streaming

A plataforma HBO Max é lançada hoje em Portugal e um dos trunfos do catálogo inaugural é esta grande aventura interplanetária, nomeada para dez Óscares, em que Denis Villeneuve reinventa a história da famosa série de ficção científica escrita por Frank Herbert e adaptada ao cinema por David Lynch, em 1984. Timothée Chalamet, Stellan Skarsgård, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin, Oscar Isaac, Dave Bautista e Charlotte Rampling compõem o elenco. A música é de Hans Zimmer.

SÉRIES

The Big Leap: O Grande Salto

Fox Life, 22h20

Um grupo de pessoas de todo o tipo e origens entra num reality show competitivo, que envolve dançar uma versão moderna do bailado O Lago dos Cisnes. Uns fazem-no em nome de um sonho; outros procuram uma segunda oportunidade; para alguns, é o salto de fé de quem tem pouco a perder. É a sua jornada que acompanhamos nesta série norte-americana criada por Liz Heldens e inspirada numa mini-série britânica. Conta com actuações de Scott Foley, Simone Recasner, Ser’Darius Blain e Jon Rudnitsky. Para ver à terça-feira.

Station Eleven

HBO Max, streaming

Estreia. Esta é a história de um mundo contemporâneo interrompido por um vírus que rapidamente satura os hospitais e só deixa sobreviver quem açambarca, quem se confina e quem tem alguma sorte – e foi escrita e filmada antes de a pandemia ter feito parar o mundo real. Baseada no romance de Emily St. John Mandel, publicado em 2014, e adaptada à televisão por Patrick Somerville, a série é composta por dez episódios que a crítica não se tem cansado de elogiar. As interpretações ficam a cargo de Mackenzie Davis, Himesh Patel, Gael García Bernal e Lori Petty, entre outros.

DOCUMENTÁRIOS

Mulheres Cientistas Procuram-se

RTP2, 20h25

A propósito deste Dia Internacional da Mulher – que dá o mote a uma programação especial ao longo de toda a semana – a RTP2 estreia este trabalho de Laure Delalex sobre a (ainda lenta) evolução da presença feminina no campo da ciência, através de entrevistas a jovens mulheres cientistas, vindas das mais diversas áreas, que oferecem testemunhos, partilham expectativas e apontam soluções para tirar o género da equação.

Vida Activa: O Espírito de Hannah Arendt

RTP2, 23h26

Documentário sobre a teórica política e filósofa Hannah Arendt (1906-1975), que cunhou o termo “banalidade do mal” ao escrever sobre o julgamento de Adolf Eichmann para a revista The New Yorker – saga que foi o foco do biopic Hannah Arendt, de Margarethe von Trotta, lançado em 2012. Realizado por Ada Ushpiz, tenta contextualizar as reflexões de Arendt sobre o julgamento na sua carreira e aprofundar uma visão sobre o pensamento da autora, falando tanto com detractores quanto com apoiantes.

CULINÁRIA

Cozinhamos Contigo

Casa e Cozinha, 7h30

Lúcia Ribeiro, chef do Mimo e anfitriã deste programa recheado de receitas recolhidas em mercados tradicionais de todo o país, surge numa maratona de sete episódios que, por sua vez, abre um dia inteiramente conduzido pelos rostos femininos do canal, em nome da efeméride do dia. Seguem-se cinco capítulos de Mary’s Kitchen Crush, com Mary Berg (às 11h), e meia-dúzia de Reciclar, com Chus Cano (13h30), Personaliza a Tua Casa, com Sofia Parapluie (16h30), e A Nossa Cozinha, com Maria José Sousa, d’A Taberna do Adro (19h). Para finalizar, Verónica Zumalacárregui convida a Comer pelo Mundo em dose tripla (22h30).