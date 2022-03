Centenário do Nobel português: quem lê Saramago?

Magda, João e Francisco. São de três gerações diferentes, mas partilham o gosto pela leitura do Nobel da Literatura português.

Neste P24, os alunos de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social Francisco Martins e Laura Costa , em homenagem às celebrações do centenário do escritor, vasculharam estantes carregadas de livros saramaguianos e descobriram como os leitores ainda se deixam surpreender por José Saramago. Esta é uma reportagem que pode ouvir na íntegra no Repórter 360.

Sonoplastia - Músicas utilizadas pela respectiva ordem: “Eggs and Powder” - Muffuletta; “Step in Step Out” - Crab Shack; “Stakes and Things” - Arc and Crecent.

Episódio realizado com a supervisão de Ruben Martins.

