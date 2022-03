Na minha estante vive Saramago

Mesmo depois da morte, a memória de José Saramago permanece intacta. No ano em que se comemora o centenário do Nobel da literatura português, cabem ainda nas estantes dos que o lêem os livros que marcaram gerações.

Neste episódio, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior de Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, os estudantes Francisco Martins e Laura Costa reuniram testemunhos de leitores de várias idades. Em comum, têm a admiração por José Saramago.

Magda Cruz só conheceu a obra do autor quando este morreu, mas leva-a para a vida. João Tordo, também ele escritor, recebeu o Prémio José Saramago em 2009. Francisco Borrego soma aos anos o entusiasmo que nutre pelas leituras desde tenra idade.

Reportagem de Francisco Martins e Laura Costa; Coordenadoria de Inês Malhado; Genérico de Luís Batista e design de Carlota Real e Cláudia Martina; Agradecimentos a Pedro Emauz.

Sonoplastia - Músicas utilizadas pela respectiva ordem: “Eggs and Powder” - Muffuletta; “Scalloped” - Crab Shack; “Step in Step Out” - Crab Shack; “Stakes and Things” - Arc and Crecent.

