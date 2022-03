Timothy Brock: a voz do cinema mudo

Espicaçar o silêncio com uma batuta de maestro. Em quase quatro décadas de carreira Timothy Brock não esconde um certo activismo na defesa daqueles compositores que, como o célebre vagabundo de Chaplin, pareciam condenados a errar à margem da História da música. Com um reportório de 40 músicas de filmes mudos restauradas ou reinventadas para grandes orquestras, o compositor é autor de uma obra que vai muito para além do objectivo de fazer sobreviver um género que parecia condenado à extinção há quase um século, com o surgimento do cinema sonoro.