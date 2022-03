“Se intervirmos na infância há uma grande chance de a criança não ser um adulto obeso”

Esta sexta-feira assinala-se o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Em entrevista ao PÚBLICO, Ana Rito, investigadora do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) fala do trabalho que Portugal tem feito e que numa década permitiu reduzir a prevalência de excesso de peso e de obesidade infantil. Mas ainda há muito a fazer, refere, temendo os efeitos que a pandemia possa ter tido nas famílias com menores condições socioeconómicas. A também directora do Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde diz que a literacia junto das famílias e das crianças em idades precoces tem sido um dos factores chaves para mudar estilos de vida. E serão esses que poderão evitar que crianças obesas se tornem adultos obesos.