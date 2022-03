João Oliveira: “Zelenskii aceitou incorporar nazis nas Forças Armadas”

O líder parlamentar do PCP demarca-se do “herói nacional” da Ucrânia, que acusa de bombardear civis na zona de Donbass e de pactuar com a “limpeza étnica” de ucranianos russófonos.

João Oliveira assume que houve mesmo uma invasão da Ucrânia, palavra que não existe nos comunicados do PCP sobre a guerra. Em entrevista ao programa “Interesse Público", a que pode assistir no site do PÚBLICO, acusa a União Europeia de “deitar gasolina no fogo” e diz que o PCP se bate para que “a violação do direito internacional não seja só considerada apenas de quinta-feira para cá”.