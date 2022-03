Portugal recebe Polónia desfalcada

João Sousa é o claro favorito para o primeiro dos cinco encontros que compõem a eliminatória da Taça Davis, a decorrer sexta-feira e sábado no Complexo Municipal de Ténis da Maia. Às 12 horas, o melhor tenista português vai entrar no court para defrontar Kacper Zuk, actual 190.º no ranking mundial e terceiro melhor tenista da Polónia nessa tabela. A ausência do número um polaco, Hubert Hurkacz, torna acessível esta eliminatória que permite o acesso ao Grupo I, onde se decide a presença na fase final.

“É tradição ser eu a abrir as eliminatórias, mas é indiferente quem as abre. O objectivo é ganhar os dois encontros do primeiro dia e vamos dar o nosso melhor para o conseguirmos fazer. Vão ser encontros difíceis tanto para nós, como para eles”, afirmou João Sousa (87.º ATP), após o sorteio.

Na véspera, o vencedor do ATP 250 de Pune, no início de Fevereiro, previu dificuldades, apesar de Portugal jogar em casa. “A Polónia vem cá para vencer. Vem com uma equipa muito completa, com jogadores que têm vindo a fazer uma boa temporada. Como equipa já demonstraram que são bons, têm um par forte e jogadores que são muito fortes em todas as superfícies. Independentemente de estar ou não o número um deles vai ser uma equipa difícil de bater, temos consciência disso e temos vindo a adaptar-nos da melhor maneira às condições que temos e que achamos que são as melhores para nós”, revelou Sousa.

Para o segundo singular, o capitão Rui Machado optou por Nuno Borges (165.º), nascido na Maia há 25 anos, que terá de defrontar o melhor polaco presente na Maia, Kamil Majchrzak (75.º). “Poder estar aqui e fazer parte da equipa já é especial. Tenho a felicidade de poder competir e quero dar o meu melhor amanhã. Estamos aqui para ganhar, independentemente de ser eu a jogar ou outro elemento da equipa”, disse Borges que, tal como Sousa, ainda não competiu este ano em terra batida.

No sábado (10h30), a jornada arranca com o encontro de pares, para o qual foi seleccionado o estreante Francisco Cabral (143.º no ranking de pares) para fazer equipa com Borges, o seu habitual parceiro. Do lado da Polónia, estarão dois top 100 nesta variante,

Jan Zielinski (79.º) e Szymon Walkow (93.º). De seguida, realizar-se-ão os últimos dois encontros de singulares.