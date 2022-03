Salas e palcos vazios pela lente de Rita Carmo: uma homenagem à cultura

Rita Carmo acompanha salas de espectáculos cheias há 30 anos, mas o início da pandemia invadiu as salas de silêncio. O mesmo silêncio que se deu nas ruas de Lisboa quando passou a ser proibido atravessar concelhos.

Nessa altura, a fotojornalista saiu para fotografar a cidade e, apercebendo-se da ausência “da poluição visual” a que estamos habituados na capital, imaginou as salas de espectáculos “exactamente da mesma forma”, conta ao P3. É nesse momento que surge a ideia de criar a exposição EXIT – Saída de Emergência.

Dedica-a às salas, às suas histórias, aos artistas e às pessoas que lá trabalham. “[Agora] Até já nos conseguimos rir um pouco de tudo isto, mas numa altura em que ainda nem se falava em vacinas [Maio de 2020] foi um drama muito grande, sobretudo para aqueles que trabalham na área da cultura”, comenta.

Exposto na Fnac do Chiado até 7 de Abril, o trabalho da repórter fotográfica da Blitz cria um choque visual que quer levar à reflexão do pré e pós-pandemia: a imagem das salas que “normalmente estariam cheias de gente, sujas e com barulho” agora “limpas, arrumadas e silenciosas”. Contudo, Rita ressalva que pretende passar um mensagem positiva: a exposição “representa a saída de um túnel que é o covid-19 e é também uma reflexão sobre a forma como sairemos deste problema”.

A exposição conta com 16 salas ao todo, divididas pelo Norte do país e a capital. Começou em Maio de 2020 por Lisboa, visto que reside na Margem Sul, e em apenas dois dias fotografou as 11 salas. Entre Janeiro e Fevereiro de 2021 passou pelo Porto em trabalho e decidiu dar continuidade ao projecto, fotografando as salas de espectáculo do Norte. Rita Carmo não descarta, porém, a possibilidade de dar continuidade ao projecto indo ao sul do país. Agora, com o abrandamento da pandemia, tem ido atrás de todos os concertos que consegue apanhar: desde Pedro Abrunhosa num drive-in em Leiria à actuação de Bruno Nogueira, no Campo Pequeno.

Texto editado por Amanda Ribeiro