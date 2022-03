Magnata suíço diz que Abramovich quer vender o Chelsea

A notícia não tem qualquer confirmação oficial, mas, segundo o magnata suíço Hansjorg Wyss, Roman Abramovich colocou à venda o Chelsea. O helvético, de 86 anos, afirmou ao jornal Blick que o milionário russo teme ser alvo de sanções devido à guerra na Ucrânia e “está em pânico com toda esta situação da Rússia”.

Tendo apenas como fonte de informação as declarações de Hansjorg Wyss, a imprensa britânica destaca nesta quarta-feira a possível venda do Chelsea por Abramovich, que, no passado sábado, anunciou que confiou a liderança do clube campeão da Europa e do Mundo aos administradores da sua fundação de caridade.

Em entrevista ao Blick, Wyss, que vive nos EUA e tem investimentos no ramo da indústria farmacêutica, afirmou que “Abramovich está a tentar vender todas as suas propriedades em Inglaterra” e quer “também quer se livrar do Chelsea rapidamente”. “Actualmente, Abramovich está a pedir demais. O Chelsea deve-lhe dois mil milhões de libras, mas não tem dinheiro.”

Hansjorg Wyss não referiu qual o valor que Abramovich estará a pedir pela venda do Chelsea, mas, em 2019, Todd Boehly, antigo presidente da Guggenheim Partners e co-proprietário da equipa de basebol Los Angeles Dodgers, terá oferecido ao russo cerca de 2.5 mil milhões de euros pelo Chelsea.

Abramovich tornou-se dono do clube londrino no Verão de 2003, e, desde que o russo se tornou proprietário do Chelsea, os “blues” conquistaram um total de 17 troféus, com destaque para as duas Ligas dos Campeões, cinco campeonatos ingleses e duas Ligas Europa.