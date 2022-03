Golaço de Gonçalo Guedes coloca Valência na final da Taça de Espanha

Um grande golo de Gonçalo Guedes decidiu nesta quarta-feira o encontro da segunda mão das meias-finais da Taça de Espanha, entre Valência e Athletic Bilbau (1-0), e permitiu ao clube “che” assegurar um lugar na final.

Após a igualdade a um golo na primeira mão, a decisão da eliminatória acabou por acontecer no Estádio Mestalla, graças ao disparo do “meio da rua” do avançado internacional luso, à passagem do minuto 43.

No Valência, o defesa direito luso Thierry Correia não foi opção para o técnico Jose Bordallas Jimenez por estar lesionado.

Na outra meia-final, o Betis está em vantagem após vencer o Rayo Vallecano por 2-1, com a segunda mão agendada para quinta-feira.