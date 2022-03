Um hino às mães e contra a violência de género: o tributo da Escola do Rock aos IDLES

A Escola do Rock de Paredes de Coura lançou uma cover de Mother, um hino às mães e contra a violência de género dos britânicos IDLES​. Numa produção realizada por Nuno Alves, director da Scape Ensemble, 50 alunos interpretaram a música — e protagonizaram um videoclipe original.

O vídeo resultou do trabalho de duas actividades organizadas pela escola, sendo a primeira em Julho, quando os alunos fizeram uma digressão pela Galiza e gravaram a performance ao vivo. Uns meses depois, durante uma residência que decorreu em Dezembro, o vídeo foi retomado entre ensaios. O produto final, gravado por Filipe Barreiro, acabou por juntar vários instrumentistas e vocalistas ao trabalho desenvolvido por Maria Mónica e estudantes num workshop de stop motion — a animação destaca alguns excertos da canção, passando a ideia de um lyric video, sendo que alguns versos são também empunhados em cartazes, como se de uma manifestação se tratasse.

A Escola de Rock tenta sempre escolher músicas para os estudantes trabalharem em sintonia com o festival local. Daí a escola da banda de punk rock. “Como eles estavam confirmados para o Paredes de Coura, é interessante trabalhar o seu repertório; dar a conhecer [a banda] aos jovens, até para eles se prepararem para o festival e para ficarem mais familiarizados”, explica Nuno Alves.

O director da Space Ensemble explica que Mother, o single do álbum Brutalism, lançado em 2017, é uma canção “muito festiva e bastante punk”, com uma mensagem forte. De entre os temas dos IDLES, este chamou a atenção por falar da “importância do trabalho das mães, muitas vezes sobrecarregado, de muitas horas, e que pode acrescer ainda ao trabalho doméstico”. Nuno Alves ressalva ainda a menção à violência de género, também tratada na música: “Achámos que era um tema importante para trabalhar com os adolescentes e jovens adultos e também para fazer chegar isso a todo o universo que nos vai seguindo.”

A Escola do Rock de Paredes de Coura é um projecto do município de Paredes de Coura que conta com a direcção artística da Space Ensemble. Surgiu em 2014 para preencher uma lacuna no ensino musical disponível na vila, onde existe apenas ensino articulado destinado a alunos com idades entre os 10 e os 15 anos. Não oferece formação contínua, apostando antes no formato de residências intensivas de curta duração, onde os alunos se juntam e, durante alguns dias, ensaiam e preparam o repertório. “Não é uma escola onde estamos um ano a preparar um concerto. É quase o oposto: preparar em quatro ou cinco dias uma banda que pode ir em tour vários dias”, apresenta Nuno Alves. “Não é uma escola normal de iniciação.”

