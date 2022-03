Kelly Slater. Eu sou a lenda

É dura e inexorável a lei do tempo. E, por isso, Kelly Slater já não é o quarentão mais famoso do circuito mundial de surf. Foi 11 vezes campeão mundial, o mais novo de sempre e o mais velho a consegui-lo, bateu recordes atrás de recordes, tornou-se uma lenda. Até que, a 11 de Fevereiro, completou 50 anos… E passou a ser o cinquentão mais famoso do circuito mundial de surf.

Sim, o tempo passa, mas aparentemente não para Kelly Slater, que entrou em 2022 com um triunfo na prova inaugural do circuito mundial de surf, em Pipeline, Hawai, uma das suas ondas favoritas, e chega a Peniche, para a terceira ronda, na quinta posição do ranking. Seria sempre uma posição de destaque, mas o desempenho do norte-americano roça o inacreditável: aos 50 anos, o 11 vezes campeão mundial continua a ser um dos mais fortes contendores ao título 2022. E reforça o seu estatuto de lenda da modalidade.