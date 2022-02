Faro convida artistas locais a explorar os terraços da Bélgica e da Alemanha

A Câmara Municipal de Faro lançou uma open call destinada aos artistas do concelho para um programa de residências artísticas europeias à volta das açoteias europeias. As candidaturas estão abertas até 16 de Março.

Faro é uma das nove cidades europeias a integrar a European Creative Rooftop Network (ECRN), uma rede de organizações que quer aproveitar as açoteias europeias (do termo inglês rooftops) para alimentar a criatividade e desenvolver obras de arte. Como parte do programa Rooftop Artist Residency, a Câmara Municipal de Faro está a convidar artistas profissionais e amadores do concelho a participar em residências artísticas na Bélgica e na Alemanha.

As candidaturas estão abertas até ao dia 16 de Março e são feitas através de um formulário online. As cidades que integram o projecto são agrupadas em conjuntos de três e os participantes só podem fazer intercâmbio entre cidades do mesmo grupo: Faro faz-se acompanhar por Antuérpia, na Bélgica, e Chemnitz, na Alemanha.

Os candidatos são convidados a “reimaginar, reflectir e especular” sobre o “presente e/ou o futuro dos terraços europeus”, lê-se no site do programa. Durante oito semanas, os artistas vão desenvolver um trabalho dividido em três fases. Começam por dedicar cinco semanas a trabalho de investigação online, seguidas de duas semanas de residência num dos locais do grupo onde está inserida a cidade natal do participante. Já a última semana é dedicada a acompanhamento e comentários.

As residências têm dois objectivos: desenvolver um projecto e apresentá-lo num evento ou festival e criar um curso, destinado à comunidade criativa local, para ser levado a cabo depois da residência. Com isto, pretende-se ligar os artistas à comunidade e ao contexto local.

Os trabalhos produzidos durante a residência podem assumir várias formas, desde performances a projectos comunitários, devendo ser inspirados pelo local onde se encontram, mas mantendo uma ligação com a cidade de origem. Já os cursos criados pelos artistas pretendem incitar a partilha de experiências e visões.

A ECRN foi co-fundada pela Europa Criativa 2021-2027, o programa da Comissão Europeia destinado a apoiar os sectores cultural e audiovisual. Todas as informações estão disponíveis no site da ECRN.

Texto editado por Amanda Ribeiro