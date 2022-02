Roman Abramovich cede liderança do Chelsea

Proprietário dos campeões do mundo confiou os destinos do emblema londrino aos administradores da própria fundação de caridade.

O proprietário do Chelsea, o milionário russo Roman Abramovich, anunciou este sábado que confiou a liderança do clube campeão da Europa e do Mundo aos administradores da sua fundação de caridade.

"Sempre tomei decisões tendo em mente os melhores interesses do clube. Continuo comprometido com esses valores. É por isso que agora confio aos curadores da Fundação de caridade do Chelsea a administração e os cuidados do Chelsea FC", explicou Abramovich.

Statement from Club Owner Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 26, 2022

Num curto comunicado publicado no site dos londrinos, Abramovich diz entender que “actualmente eles estão na melhor posição para cuidar dos interesses do clube, jogadores, funcionários e adeptos”.

"Durante os meus quase 20 anos de propriedade do Chelsea, sempre considerei o meu papel como responsável do clube, cujo trabalho é garantir que sejamos tão bem-sucedidos quanto podemos ser hoje, bem como construir o futuro enquanto desempenhamos um papel positivo nas nossas comunidades", completou.