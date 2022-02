Manchester United em branco no regresso a Old Trafford

O Manchester United não foi além de um empate sem golos na recepção, deste sábado, ao Watford, em Old Trafford, em partida da 27.ª jornada da Liga inglesa, que deixa a equipa de Rangnick em situação ingrata para defender o quarto lugar.

O Manchester United exerceu domínio avassalador sobre o penúltimo do campeonato, numa busca incessante pelo golo, dando poucas hipóteses ao Watford de perturbar a defesa da casa, que teve o sueco Lidelöf ao lado de Varane, com Maguire a ficar no banco.

Cristiano Ronaldo, que havia regressado aos golos no último jogo em Old Trafford, esteve particularmente infeliz, começando por ver um remate devolvido pelo ferro da baliza logo aos 5 minutos.

O avançado português haveria de bater Ben Foster (16'), mas o golo foi invalidado por fora de jogo, numa altura em que o guarda-redes inglês já impedira Bruno Fernandes de celebrar a vantagem dos “red devils”.

O Watford resistia estoicamente sem conseguir aproximar-se com perigo de De Gea, tendo, inclusive, conseguido o primeiro remate enquadrado aos sete minutos da segunda parte, por Dennis.

O médio português desperdiçaria pouco depois nova oportunidade, a passe de Pogba, com o francês inspirado no último passe, tendo, de calcanhar, oferecido a baliza a Elanga.

O United desesperava, com Cristiano Ronaldo a “abdicar” dos livres directos, que Bruno Fernandes e Alex Telles não aproveitaram. O avançado ainda colocou Bruno Fernandes em posição de marcar, de cabeça, gentileza devolvida pelo médio numa incursão com cruzamento atrasado para Ronaldo atirar contra um adversário, na pequena área.

Com o tempo a esgotar-se, todos os esforços do United resultaram infrutíferos e foi mesmo o Watford a desperdiçar a última grande ocasião, por Ismaila Sarr, deixando a equipa de Rangnick em situação delicada na defesa do quarto lugar, que mantém apesar de ter já mais três encontros disputados relativamente ao Arsenal, que está a dois pontos.