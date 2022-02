Presidente ucraniano: "Não temos medo, não temos medo de nada"

Num depoimento em vídeo divulgado já depois da meia-noite de sexta-feira na Ucrânia, Volodymyr ​Zelensky, de t-shirt e ar cansado, avançou que 137 ucranianos, militares e civis, foram mortos até agora na invasão russa que começou na manhã de quinta-feira.

No segundo dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, as forças de Vladimir Putin estão já perto da capital. As forças militares russas estarão a cerca de 30 quilómetros de Kiev, que está cercada a Norte, Sul e Este. Duas fortes explosões foram ouvidas na manhã desta sexta-feira no centro de Kiev e um avião russo foi abatido pelas forças ucranianas. Sirenes e explosões têm sido ouvidas um pouco por todo o lado, especialmente na capital.

O presidente ucraniano confirmou que as forças russas entraram em Kiev, a capital, e que ele foi identificado como “alvo número 1” das forças russas, seguido da sua família. "Perguntei aos 27 líderes europeus se a Ucrânia fará parte da NATO. Perguntei directamente - todo estão com medo, ninguém responde", disse. "Mas não temos medo, não temos medo de nada."

Entre os muitos rumores falsos que circulam, um afirmava que o presidente havia fugido do país. “Vou permanecer na capital”, garantiu Zelensky , acrescentando que a sua família também está na Ucrânia.