Kia Sorento PHEV, vida para além dos premium

Não é novidade para ninguém que a Kia tem vindo a palmilhar um caminho assente numa sensação premium sem o ser. Mas a bordo do Kia Sorento de quarta geração o luxo vai um bocadinho para além de uma sensação, sendo que, naturalmente, se faz pagar. E, ainda que se mantenha aquém dos valores pedidos pelas marcas reconhecidamente premium para um espaçoso SUV que transporta até sete pessoas, o preço do Sorento de hoje está longe do nível das primeiras gerações: o Diesel de 2.2 litros, por exemplo, partia de um preço de 36.430€ na segunda geração de 2009. Hoje, o PVP da versão a gasóleo começa nos 59.950€ e a declinação híbrida de ligar à corrente, que conduzimos, é proposta desde 62.450€, com desconto de campanha (o PVP é de 65.950€).