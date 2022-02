Paula Rego e optimismo na feira de Madrid, mas “la guerre” chegou ao segundo dia

Numa feira ainda com máscaras e certificados, as galerias fizeram um esforço para mostrar boas obras. A Marlborough de Madrid recebeu uma Paula Rego de Londres. Esta foi uma Arco entre vaginas e a guerra na Ucrânia.

Já passaram “os anos de chorar” por causa da pandemia, disse-nos o galerista espanhol Fernando Cordero, de La Caja Negra. E estávamos todos prontos para isso nesta edição de aniversário da ArcoMadrid, a feira de arte contemporânea que junta até domingo 185 galerias de 30 países, entre as quais estão 17 portuguesas, no recinto situado nos arredores da cidade.

A palavra de ordem era, então, “optimismo”, acrescentava Fernando Cordero em frente às maravilhosas gravuras de José Pedro Croft que espelham uma nova fase do artista português. Esquecer a pandemia, apesar das máscaras FFP2 e dos certificados covid obrigatórios, com os jornais espanhóis a focarem-se na vagina cosida da artista trans peruana Wynnie Mynerva, que exibe o vídeo da sua operação na secção Opening, dedicada às galerias mais novas. Falava-se também do “regresso” à feira do ditador espanhol Francisco Franco (fotografias de Pilar Albarracín na galeria portuguesa Filomena Soares), dos “líderes favoritos de extrema-esquerda” do primeiro-ministro Pedro Sánchez (desenho de Riiko Sakkinen na galeria finlandesa Forsblom), da quase ausência (ou não) da arte em formato NFT. Conversas que são expressão de que a ArcoMadrid voltava ao normal. E curiosidades ou anedotas típicas de uma feira de arte contemporânea que sempre procurou estabelecer uma forte relação com o público e que também podem ser encaradas como uma ponte para se falar de códigos mais intrinsecamente estéticos, digamos assim.

Foto Pedro Sánchez (desenho de Riiko Sakkinen na galeria finlandesa Forsblom) mariscal/epa

Esforço internacional

Mas no segundo dia de feira chegou “la guerre”, como comentou ao PÚBLICO o galerista alemão Thomas Levy, um veterano da ArcoMadrid. O rei Felipe VI não compareceu à inauguração marcada para a manhã em que a Europa acordou com o ataque russo à Ucrânia já em marcha. É no espaço de Levy que está à venda um conjunto extraordinário da obra gráfica e fotográfica de Man Ray, nome histórico do movimento dadaísta e surrealista, parte do qual já tinha sido vendido no primeiro dia a um museu. Missão, portanto, em parte cumprida. “Mas com la guerre ninguém compra…”, comentava baixinho Thomas Levy ao PÚBLICO, acrescentando que notava pouco movimento no segundo dia desta edição que celebra os 40 anos da inauguração da ArcoMadrid em 1982.

Como não há galerias russas ou ucranianas na feira espanhola, seguimos, para já, o guião do optimismo, porque ninguém quer falar de guerra, principalmente numa feira que viu, tragicamente, o seu recinto transformado num hospital de campanha durante os piores meses da pandemia.

Como não é todos os anos que se celebra um aniversário redondo, a galeria Marlborough de Madrid, sucursal da casa de Londres, apresenta uma extraordinária obra de Paula Rego, Girl with a Foetus (2005), um pastel sobre papel que pertence à série sobre o aborto feita pela artista portuguesa radicada em Inglaterra. Tem um preço de 800 mil euros. “Em Madrid não temos normalmente obras dela à venda, mas nesta edição estamos a reforçar o esforço internacional da galeria”, explica Nerea Pérez, responsável pela comunicação. “Gostamos muito de Paula Rego e do seu compromisso político. É uma das poucas mulheres da sua geração nesta categoria. É assustador, como vimos recentemente na Colômbia, com a despenalização aprovada há poucos dias, como o assunto ainda é relevante.” Nerea Pérez quer destacar também o trabalho das artistas espanholas da galeria, entres as quais está Soledad Sevilla, pioneira da abstracção geométrica em Espanha e Prémio Velázquez de Artes Plásticas 2020, em linha com a vontade da directora da ArcoMadrid, Maribel López, que desde que assumiu a liderança em 2020 tem-se dedicado a tornar mais visível e presente o trabalho das artistas mulheres na Arco.

Foto Paula Rego, "Girl with a Foetus" (2005) cortesia galeria Marlborough de Madrid

Mais europeus

Há duas galerias lisboetas no programa geral que organizam o seu stand em redor de um só artista, com a curiosidade acrescida de serem dirigidas por dois italianos. A Monitor mostra as pinturas da luso-moçambicana Eugénia Mussa, enquanto a Madragoa expõe as experiências fotográficas do italiano Renato Leotta. Na secção Opening, há outra galeria de Lisboa com um só artista, desta vez a Foco, desta vez dirigida por um francês, que junta as aguarelas, tapeçarias e esculturas de Pauline Guerrier.

Se as galerias brasileiras como a Vermelho não estão presentes este ano, há algumas europeias como a Neugerriemschneider que regressaram depois de uma ausência de dez anos, em movimentos que ainda se explicam pelo efeito pandemia. A galeria de Hamburgo mostra três artistas consagrados da América Latina (Mario García Torres, Tomás Saraceno e Jorge Pardo) num stand dominado por uma instalação de chão da artista brasileira Renata Lucas (Prémio Pipa 2010). “Tornámo-nos mais europeus durante a pandemia”, explica o galerista Burkhard Riemschneider. Não deixaram de estar presentes nas feiras de São Paulo e de Miami, a última organizada pela poderosa ArtBasel e que disputa com a ArcoMadrid o mercado artístico da América Latina. “É mais fácil planear uma feira em Madrid do que na Ásia, porque podemos reagir mais flexivelmente neste novo cenário da pandemia.” Numa colaboração com a galeria espanhola Elvira González, os alemães apresentam igualmente uma instalação de luz do artista dinamarquês Olafur Eliasson, uma obra de encher o olho e com ambições museológicas, exibida num grande espaço entre os stands das duas galerias.

Uma certa energia

O coleccionador português Armando Cabral, que no ano passado ganhou um dos prémios de coleccionismo da ArcoMadrid, acha que, em geral, “há boas peças na feira”. Em particular, destaca “as peças históricas muitíssimo interessantes” da secção especial dedicada ao aniversário, sem nomear nenhum artista. “Não me parece que haja tantos coleccionadores estrangeiros, porque é normal no momento em que estamos, mas há uma certa energia que cria boas expectativas para a ArcoLisboa”, acrescenta, referindo-se à feira congénere que desde 2016 tem lugar na Cordoaria Nacional e que está prevista para inaugurar a 19 de Maio. “Há uma representação mais forte das galerias portuguesas, porque houve um investimento grande dos galeristas.” As 17 presentes são um recorde dos últimos anos, mas nas vendas que surgiram nesta ArcoMadrid não consta nenhum artista português.

Nas galerias nacionais destaque ainda, para além das acima mencionadas, para uma obra histórica de Alberto Carneiro na 3+1, para as pinturas de Jorge Queiroz na Bruno Múrias, para uma instalação de Nuno Nunes-Ferreira na Balcony, para as fotografias de Daniel Blaufuks na Carlos Carvalho, para as pinturas de Matt Mullican na Cristina Guerra, para uma instalação botânica de Adrien Missika na Francisco Fino, para as pinturas de Pedro Cabrita Reis na Miguel Nabinho, para outra de Adam Pendleton na Pedro Cera, para a instalação de Suzanne Themlitz na Vera Cortês (há também desenhos novos de Croft, tal como a galeria espanhola Helga de Alvear), para a pintura de Pedro Vaz na Kubik, para os painéis de mármore de Petrus Moris na Duarte Sequeira, para as peças em cimento de Marlon de Azambuja na Lehmann Silva ou para as esculturas em parafina de Carolina Serrano na Uma Lulik.

Mas, além de Paula Rego e Croft, há vários trabalhos de outros artistas portuguesas consagrados também presentes em galerias estrangeiras, como Cabrita Reis na Juana de Aizpuru, Julião Sarmento na Giorgio Persano, Fernanda Fragateiro e Carlos Bunga na Elba Benítez ou Ana Vidigal no Espaço Mínimo.

Mas também há artista portugueses menos conhecidos, como Inês Zenha, uma jovem de 27 anos que mostrava os seus trabalhos numa também jovem galeria francesa, a Double V. Um deles era uma vagina em cerâmica. Estava mesmo em frente do vídeo e das pinturas da celebridade da ArcoMadrid 2022, a peruana Wynnie Mynerva.

