Comissão Europeia tem 40 mil euros para projectos que liguem ciência, tecnologia e artes

Estão abertas as candidaturas aos Prémios S+T+ARTS — Innovation at the Nexus of Science, Technology and the Arts, uma iniciativa da Comissão Europeia criada em 2015 para promover projectos que incentivem a cooperação entre ciência, a tecnologia e a arte. Até 2 de Março podem candidatar-se artistas, profissionais criativos, investigadores e empresas de qualquer nacionalidade.

Em causa estão dois prémios, no valor de 20 mil euros cada: o Prémio Colaboração Inovadora, que distingue projectos que proporcionem a ligação e colaboração entre a indústria ou a tecnologia e os sectores artísticos e criativos, para incentivar a inovação; e o Prémio Exploração Artística, para investigações e trabalhos que se foquem no potencial das artes para influenciar ou alterar a utilização e a aplicação da tecnologia e até a perspectiva face a ela.

Na edição de 2021, o Prémio Colaboração Inovadora foi atribuído ao projecto Remix el Barrio, que utiliza biomateriais de resíduos de alimentos, enquanto o Oceanos em Transformação recebeu o Prémio Exploração Artística.

Após a avaliação feita pelo júri, entre 28 de Abril e 1 de Maio, os vencedores serão anunciados no mês de Junho. Posteriormente, os projectos premiados serão expostos no Ars Electronica Festival, a decorrer em Linz, na Áustria, entre os dias 7 e 11 de Setembro, e também noutras exposições e eventos das empresas e organizações pertencentes ao consórcio.

Os interessados podem submeter os projectos através do formulário de candidatura online.

Texto editado por Ana Maria Henriques