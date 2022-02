Numa cidade ucraniana às portas da Rússia, os planos de Putin são recebidos com preocupação e desafio

Até agora longe do conflito na região do Donbass, a cidade de Kharkiv, a 45 minutos de carro da fronteira com a Rússia, corre o risco de ficar cercada pela ameaça russa.

A cerca de 80 quilómetros de onde as tropas e tanques russos estão concentrados, um grupo de ucranianos coloca as mãos sobre o coração, ergue as bandeiras e canta, em uníssono, o hino nacional do país. “Glória à Ucrânia, glória aos heróis”, entoam, antes de acrescentarem uma piada grosseira sobre o presidente russo, Vladimir Putin.