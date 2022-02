História e engenho em união ibérica: Santa Maria e Vera Cruz em Setúbal para visitas gratuitas

É a primeira vez que se andam a apresentar em dupla, cortesia do projecto Exploraterra: a nau Santa Maria e a caravela Vera Cruz abrem-se aos visitantes em Setúbal esta semana.

Uma é lusa, outra é espanhola. Ambas são réplicas de embarcações icónicas dos tempos da expansão marítima ibérica e estão ancoradas no Porto de Setúbal.

A oportunidade é para explorar, de proa a popa, a espanhola Santa Maria, que recria a maior das naus que transportou a expedição de Cristóvão Colombo até à América, e a caravela-escola portuguesa Vera Cruz, feita à imagem de navios como aquele em que, por exemplo, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança.

Foto Vera Cruz Nuno Lobo Paulo

As visitas às embarcações vão permitir “a partilha de conhecimentos sobre as técnicas de navegação dos portugueses, as rotas comerciais e de exploração e a vida a bordo”. acrescenta a autarquia.

Para as conhecer (gratuitamente), basta aparecer no Cais 2, junto à Doca dos Pescadores, de 23 a 27 de Fevereiro, entre as 10h e as 18h.

A “presença inédita em conjunto das duas embarcações”, avança-se em comunicado, “decorre do projecto Exploraterra – “Preservação, valorização e promoção do património cultural vinculado à I Circum-navegação e às Expedições Marítimas Geográficas”.

Foto Santa Maria Nuno Lobo Paulo

A viagem das duas embarcações nesta temporada já passou por Sevilha, Cádis, Huelva e, em Portugal, por Lagos. Prossegue depois para a Galiza: Baiona e A Corunha.

O projecto é co-financiado pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal, que tem como parceiros a Fundação Nao Victoria, a Junta de Andaluzia, o Turismo do Algarve, a Xunta de Galicia e a Aporvela.