Semana começa com sol e subida de temperatura. Quase todo o país chegará (ou ultrapassará) os 20 graus

Tanto no Grande Porto como na Grande Lisboa, haverá uma pequena subida da temperatura e o céu estará limpo ou pouco nublado nesta segunda-feira. Na terça-feira e quarta-feira, quase todos os distritos do continente apresentam máximas acima dos 20ºC.

Esta semana começará com uma ligeira subida da temperatura em quase todo o território continental, acompanhada de sol e alguma agitação marítima.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda e terça-feira Portugal terá céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado (por vezes forte nas terras altas até ao final da manhã e a partir do final da tarde), neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais (em especial da região Norte e litoral Centro) e formação de geada no interior, em especial do Norte e Centro.

Tanto no Grande Porto como na Grande Lisboa, haverá uma pequena subida da temperatura e o céu estará limpo ou pouco nublado.

Nesta segunda-feira, as temperaturas mínimas vão variar entre os 0ºC em Bragança (com a Guarda a registar 2ºC e Vila 3ºC de mínimas) e os 11ºC em Faro e Sangres. Já as máximas vão oscilar entre os 18ºC (em Vila Real, Aveiro, Viseu e Portalegre) e aos 23ºC em Faro. Sagres, Beja, Évora, Setúbal, Santarém e Braga podem chegar aos 21ºC e Lisboa, Sines e Coimbra aos 20ºC.

Para esta terça-feira, o cenário mantém-se, mas o IPMA prevê também um acentuado arrefecimento nocturno com formação de geada. Na terça-feira, as temperaturas mínimas vão variar entre os 0ºC em Bragança (Guarda com 2ºC) e os 12ºC em Portalegre e Faro. As máximas poderão oscilar entre os 19ºC em Vila Real e os 25ºC em Setúbal, Santarém e Leiria. Na terça-feira, quase todos os distritos do continente apresentam máximas acima dos 20ºC.

Para quarta-feira, o IPMA diz que haverá uma pequena descida da temperatura máxima no litoral Centro e Sul e uma pequena subida da temperatura mínima no interior Norte e Centro. Assim, Bragança terá mínimas de 3ºC, Viana de Castelo, Braga, Via Real e Guarda de 5ºC. Ainda no que toca às temperaturas mínimas, Faro poderá chegar aos 14ºC e Sagres e Portalegre aos 12ºC.

As temperaturas máximas vão variar, nesse dia, entre os 19ºC em Vila Real e os 24ºC em Santarém e Leiria. À semelhança de terça-feira, quase todo o país poderá chegar ou ultrapassar os 20ºC.

Agitação marítima forte

Sete distritos do continente, a costa sul da Madeira e o Porto Santo estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso que engloba os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa é válido entre as 9h desta segunda-feira e as 9h de terça-feira e deve-se à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro metros.

O IPMA colocou também a costa sul da ilha da Madeira e o Porto Santo com aviso amarelo devido à agitação marítima até às 15h desta segunda-feira.

A costa norte e sul da Madeira e as regiões montanhosas da ilha estão também sob aviso amarelo por se aguardarem aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoada (até às 12h) e vento de nordeste por vezes forte (até às 15h).

Por causa da agitação marítima, as barras de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Ericeira estão fechadas à navegação. De acordo com a Marinha Portuguesa, estão também condicionadas as barras marítimas de Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo e Lagos.