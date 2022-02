Ómicron faz disparar baixas por doença para níveis inéditos

Mais de 513 mil pessoas estavam a receber prestações por doença em Janeiro, quase três vezes mais do que no ano passado.

A variante Ómicron, mais transmissível do que as estirpes anteriores do coronavírus SARS-CoV-2, fez disparar as baixas por doença para níveis nunca antes registados. Em Janeiro, 513.178 pessoas estavam a receber prestações de doença, o número mais elevado de sempre e quase três vezes mais do que as registadas em 2021.