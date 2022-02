Petrópolis transformou-se numa busca incessante por água, comida e roupa

Há três dias que as cunhadas Sueli e Adriana sobem e descem a pé o Morro da Oficina, em Petrópolis, com uma missão: garantir água, alimento e roupas para a família. A comunidade foi um dos locais mais duramente atingidos pelo temporal que devastou a cidade imperial na zona serrana do estado do Rio de Janeiro na última terça-feira, com inundações e deslizamentos, provocando a morte de pelo menos 139 pessoas, segundo a Defesa Civil.