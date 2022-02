Paços de Ferreira vence Vizela e regressa aos triunfos na I Liga

O Paços de Ferreira interrompeu neste sábado uma série de seis jogos sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Vizela (2-1), que jogou em inferioridade numérica desde os 9 minutos.

Já depois da expulsão de Cassiano, o Vizela ainda se adiantou no marcador aos 24 minutos, por Bruno Wilson, mas Nuno Santos (42') e Matchoi (64') deram o triunfo aos pacenses.

Com este triunfo, o Paços de Ferreira subiu ao 10.º posto, com 24 pontos, enquanto o Vizela, que ainda viu Samu ser expulso (85'), é 12.º classificado, com 23.

No final da partida, o Vizela contestou a arbitragem de David Silva.

“O que se passou hoje foi demasiado grave para passar em claro. Este clube, esta cidade, esta equipa e a postura que viemos trazer ao futebol não merecem que deixemos passar em claro esta enorme dualidade de critérios. Enquanto esteve 11 para 11, o Vizela jogou no meio-campo contrário, no final perdemos e terminámos com nove”, disse Pedro Albergaria, director desportivo dos vizelenses.

Entre as queixas do responsável do Vizela está um alegado segundo amarelo por mostrar a Rui Pires, que viria a ser substituído, argumentando que “a própria equipa do Paços percebeu e substituiu o Rui Pires logo após a jogada em que deveria de ter sido expulso”.