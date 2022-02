Hill’s Union, um rock de combate a suar política por todos os poros da dança

De trio folk a banda rock, os portugueses Hill’s Union celebram a memória de Joe Hill com canções de combate ligadas à actualidade. Esta sexta-feira estreiam Viva La Revolución , o seu primeiro álbum, e o videoclipe de Fall now fascists! , inspirado na eleição de Bolsonaro.

Nasceu como um trio folk mas hoje é uma banda de rock “de combate”, com canções que, a partir do cancioneiro de protesto norte-americano (Joe Hill, Pete Seeger e tantos outros), foi criando um repertório próprio na mesma matriz contestatária. Com Tiago Santos (Cool Hipnoise, Spaceboys, Cais Sodré Funk Connection) no baixo e voz, Pedro Salvador (actor de teatro e performer) na guitarra e voz e Rui Alves (Cais Sodré Funk Connection, Real Combo Lisbonense, Dixiegang, Vitorino) na bateria e voz, os Hill’s Union subiram a um palco pela primeira vez em 2017 e lançam agora o primeiro álbum, Viva La Revolución.