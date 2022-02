Nuno Melo apresenta candidatura à liderança do CDS no próximo sábado

Eurodeputado é o único candidato à sucessão de Francisco Rodrigues dos Santos, mas prazo só termina no dia 15 de Março.

O eurodeputado Nuno Melo vai apresentar a sua candidatura à liderança do CDS no próximo sábado, na sede nacional do partido, em Lisboa. Até agora, o antigo vice-presidente de Paulo Portas e Assunção Cristas é o único candidato que se assumiu até agora.

Já na passada sexta-feira, à chegada ao conselho nacional, Nuno Melo manifestou “vontade” em ser candidato e insistiu na necessidade de fazer um esforço de união do partido. Já em Novembro, o eurodeputado tinha feito uma apresentação pública da sua candidatura mas o congresso foi adiado para depois das legislativas, o que motivou uma forte contestação da sua parte e dos seus apoiantes.

Perante o mau resultado das legislativas de 30 de Janeiro, o actual líder, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou que se demitia e que não pretendia candidatar-se de novo à liderança.

O congresso está marcado para os dias 2 e 3 de Abril e, de acordo com os regulamentos aprovados em conselho nacional na passada sexta-feira, as moções de estratégia global (obrigatórias para os militantes que queiram protagonizar uma candidatura) podem ser apresentadas até 15 de Março. O local da reunião magna dos centristas, que vai eleger o novo líder, ainda não foi escolhido.

Nuno Melo, 55 anos, eurodeputado desde 2009, tem ao seu lado antigos dirigentes como Pedro Mota Soares e Cecília Meireles, além do líder da distrital de Lisboa, João Gonçalves Pereira, e do antigo líder da distrital do Porto, Álvaro Castello Branco.