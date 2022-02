As melhores fotografias do mundo subaquático

Estas são as melhores fotografias subaquáticas de 2022, para o concurso anual inglês Underwater Photography of the Year, que existe desde 1965. Na presente edição, que contou com 4200 candidaturas de 71 países, distinguiu-se a fotografia do espanhol Rafael Fernandez Caballero, que cristalizou o momento em que cinco tubarões se alimentavam nas águas das Maldivas. “Foi incrível quando um dos tubarões se aproximou do nosso barco", explicou Fernandez à organização do concurso. "Mais continuaram a chegar. Eu estava a mergulhar com Gador Muntaner, um especialista em tubarões, que não podia acreditar no número de animais que estava a ver. Ele contou 11 tubarões naquela noite, uma experiência que só acontece uma vez na vida e que ninguém achava ser possível."

Outras imagens impressionaram o painel de jurados, nomeadamente a do espanhol Quico Abadal, que foi considerado o fotógrafo do ano na categoria Up and Coming, com a sua imagem Supernova in Paradise, realizada durante um pôr do Dol numa praia de Koh Tao, na Tailândia. "A fotografia descreve Jeniya, que se move poeticamente nas águas", explicou o fotógrafo. "Gosto da imperfeição do fundo, que lhe confere uma atmosfera espacial."

Thien Nguyen Ngoc, com a sua fotografia Big Appetite, mostra a pesca da anchova em Phu Yen, uma província do Vietname. "A anchova é um dos ingredientes principais do molho de peixe tradicional vietnamita", explica. "Estes pequenos peixes são uma peça basilar do ecossistema local. As reservas diminuíram no país entre 20 a 30% nos últimos dez anos. Quando a anchova é pescada em excesso, as baleias, os atuns, as aves e outros predadores marinhos enfrentam a fome e vêem as suas populações diminuir."