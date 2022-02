Ao perto, o romance pode ser um par de esquilos a partilhar uma papoila

A beleza vem aos pares no mais recente desafio lançado pela competição Close-up Photographer of the Year (CUPOTY). Na segunda edição do CUPOTY Challange, um concurso temático fora da competição anual, foram compiladas perspectivas únicas que aquecem o coração.

Neste desafio dedicado aos românticos com o tema Two of a Kind, o primeiro lugar foi conquistado pelo Alex Pansier, que conquistou o júri com uma imagem calorosa intitulada True Love, captada num relvado em Viena, onde se vê um par de esquilos a partilhar uma papoila. Citado num comunicado enviado ao P3, o fotógrafo holandês explica que, para si, “observar e fotografar a natureza é uma óptima maneira de descontrair e partilhar a beleza que nos rodeia”. Sobre os esquilos – animais considerados vulneráveis devido à perda de habitats – acrescenta que apreciou vê-los trabalhar em conjunto “como pai e filho”.

O pódio foi partilhado com o fotógrafo britânico Barry Webb, que conquistou o segundo lugar, e com Julia Brigs, uma professora aposentada britânica que se destacou como a terceira favorita. Nesta fotogaleria de 22 imagens são celebrados os pares, quer sejam animais, células ou plantas. A co-fundadora da CUPOTY, Tracy Calder, citada na mesma nota, salienta a importância de ter um olhar detalhado do mundo: "Estas imagens impressionantes mostram o poder de um par, quer sejam dois esquilos terrestres a trabalhar em conjunto ou dois escaravelhos vaca-loura a lutar por parceiros numa arena florestal. Mais uma vez, os participantes mostraram que a fotografia de close-up pode ajudar-nos a ver o mundo de novo e a descobrir beleza em temas que muitas vezes são negligenciados."

Os fotojornalistas Tracy e Dan Calder criaram o prémio CUPOTY em 2018, para desafiar fotógrafos de todo o mundo a explorar e apreciar a sua arte através do close-up, macro e microfotografia. As inscrições para a quarta edição do concurso anual vão estar abertas entre Fevereiro e Maio de 2022.

