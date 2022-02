Portugal dá passo atrás com derrota na Roménia

A selecção portuguesa de râguebi chegou ao intervalo com nove pontos de vantagem, mas foi derrotada (37-27) e ficou mais longe de conseguir o apuramento directo para o Mundial 2023.

A selecção portuguesa de râguebi foi neste sábado derrotada na Roménia (37-27) e deu um passo atrás na luta pelo apuramento para o Campeonato do Mundo, que será disputado no próximo ano, em França. Em Bucareste, Portugal chegou a ter 16 pontos de vantagem, mas fraquejou nos últimos 30 minutos contra o principal adversário na disputada pelo 2.º lugar na qualificação europeia.

Depois de ter feito uma excelente exibição há uma semana em Tbilissi, conseguindo ao fim de seis jornadas ser a primeira selecção a travar a Geórgia (25-25), Portugal não entrou bem na partida, mas a superioridade romena nos primeiros 10 minutos só foi traduzida em pontos com a conversão de uma penalidade (3-0).

Aos poucos, o “XV” português começou a repartir o domínio territorial e, até ao intervalo, deu um recital de bem atacar. Com uma tremenda eficácia, os “lobos” marcaram três ensaios (José Lima, Rodrigo Marta e Vincent Pinto), colocando o marcador em 22-6 para a equipa nacional.

Porém, na “bola de jogo” da primeira parte, os romenos conseguiram criar uma boa plataforma de ataque e, com “pick and go” constantes, chegaram ao primeiro ensaio (13-22).

A segunda parte começou com a Roménia a manter a pressão na defesa portuguesa, mas uma intercepção de Samuel Marques resultou no quarto ensaio luso, marcado novamente pelo ponta Vincent Pinto.

Com 27-13 a seu favor, Portugal parecia lançado para um triunfo que colocaria os “lobos” com pé e meio no Mundial 2023, mas aos 51 minutos Samuel Marques viu um cartão amarelo e, a parte daí, a selecção portuguesa eclipsou-se.

Sem desperdiçar a vantagem numérica durante dez minutos, a Roménia fez de imediato o segundo ensaio (20-27) e, já com Marques de regresso ao relvado, novo “pick and go” dos avançados romenos resultou em novo toque de meta (27-27).

Claramente por cima, a Roménia sete minutos depois aproveitou uma penalidade para colocar-se na frente (30-27), e, na “bola de jogo”, fez mais um ensaio, que retirou a Portugal o ponto de bónus defensivo (derrota por menos de oito pontos).

Com este desaire (37-27), Portugal passa a ter menos seis pontos do que os romenos e menos cinco do que a Espanha, que neste sábado venceu na Rússia (41-37).

Embora seja difícil, garantir o 2.º (apuramento directo) ou 3.º lugar (repescagem) ainda é possível, mas para isso Portugal terá que obrigatoriamente vencer os últimos três jogos: Países Baixos e Rússia em Portugal, e Espanha em Madrid.