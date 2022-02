Líder do CDS culpa oposição interna por resultados, Melo recusa ajustes de contas

Nuno Melo, que deverá ser candidato à liderança do CDS, chegou ao conselho nacional desta sexta-feira à noite com uma mensagem de paz. “Não tenciono perder um segundo com ajustes de contas com o passado”, afirmou aos jornalistas à entrada da sede do partido, onde chegou acompanhado por alguns apoiantes, entre os quais a deputada Cecília Meireles e João Gonçalves Pereira. Momentos depois, o ainda líder do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, fez uma declaração em que apontou o dedo à oposição interna: “O fogo amigo matou”.