Tela Habitada: Soraia Fernandes à conversa com Manuel Aires Mateus

Antecâmara é o novo podcast parceiro da Rede PÚBLICO que reúne episódios marcantes dos programas da Rádio Antecâmara.

No terceiro episódio, recebemos o programa Tela Habitada, um lugar para vermos a arte pela arquitectura. Ou, talvez, para descobrirmos arquitectura numa obra de arte. Conduzido pela arquitecta Soraia Fernandes, procura conhecer a arte que “comove” os arquitectos, compreender os veículos do pensamento ou até descobrir contaminações nos campos de acção.

Do que se alimenta a arquitectura? De tudo que a envolve, dos seus limites, de uma vida, de uma geografia, de uma história? Manuel Aires Mateus, convidado deste episódio de Tela Habitada, fala da sua relação com a arte, nomeadamente com alguns artistas e obras: Gerard Richter, Lucian Freud, Richard Serra, Eduardo Chillida (Montaña Tindaya, 1996), Cildo Meireles (Volátil, 1980-1994).

Ao longo desta conversa, Soraia Fernandes e Manuel Aires Mateus pensam sobre a arte e as obras de arte enquanto fonte de alimento e prazer para a arquitectura, a sua invisibilidade, as suas referências, o conceito de projecto e as respostas às perguntas dos arquitectos.

Soraia Fernandes dedica-se à prática da arquitectura, complementando-a com participações de âmbito editorial, de curadoria e crítica. É co-fundadora do atelier PURA, que se dedica ao pensamento e à prática da arquitectura.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

