José Pessoa Neto fotografou a Ponte da Arrábida — e é o vencedor do prémio nacional dos Sony Awards

Já são conhecidos os vencedores nacionais dos Sony World Photography Awards 2022. Em Portugal, a distinção foi atribuída a José Pessoa Neto, que em 2021 tinha sido finalista nas categorias de fotografia amadora de Arquitectura e Retrato; e em 2013 e 2016 recebeu duas menções honrosas na categoria de Arquitectura. Desta vez, foi seleccionado com a fotografia The Dusk, que mostra parte da Ponte da Arrábida, no Porto, num final de tarde.

José Pessoa Neto divide a sua fotografia em três categorias: arquitectura, obras de arte e fotografias de rua. Sendo vencedor do prémio português, o fotógrafo receberá equipamento de fotografia da Sony e vai ser incluído na exposição e no livro dos Sony World Photography Awards.

Sobre o prémio, José Pessoa Neto disse, citado em comunicado enviado ao P3, sentir "um enorme prazer" por representar Portugal "no maior concurso fotográfico do mundo". "Apesar de sermos um país pequeno, temos recebido inúmeros prémios internacionais de fotografia. Existem diversos profissionais e amadores com uma elevada qualidade técnica, na composição, criatividade e, acima de tudo, amor pela fotografia."

O concurso é uma iniciativa da World Photography Organisation, que este ano recebeu mais de 340 mil imagens de 211 países, sendo que mais de 170 mil participaram no concurso aberto — de onde saíram os vencedores dos Prémios Nacionais.

A fotogaleria mostra algumas das imagens premiadas nos diferentes países. Do Vietname à África do Sul, passando pelos Países Baixos e pelo Japão, estas são algumas das fotografias vencedoras seleccionadas pelo P3.