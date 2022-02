Conceição: “É o Sporting mais forte dos últimos quatro anos”

Técnico do FC Porto antecipou o “clássico” desta sexta-feira no Dragão, deixando muitos elogios ao rival na luta pelo título.

Com uma hora de atraso em relação à hora marcada, Sérgio Conceição apresentou-se na conferência de imprensa de antecipação do “clássico” desta sexta-feira entre FC Porto e Sporting com muitos elogios ao rival na luta pelo título

“É o melhor Sporting dos últimos quatro anos, desde que eu estou aqui, não só pelo trajecto, mas também porque reforçou-se com qualidade. O Edwards é um dos melhores jogadores do campeonato, o Slimani é o maior goleador da argélia. Está ainda mais forte do que aquele Sporting que ganhou o campeonato o ano passado”, assinalou o técnico portista.

Conceição desvalorizou as ausências de Porro e de Pedro Gonçalves no jogo desta sexta-feira. “Tem opções, capacidade e qualidade para que não se note as ausências”, frisou, acrescentando que o Sporting será sempre uma equipa difícil, mesmo dentro da sua previsibilidade: “Acho que fui o primeiro a dizer isso quando. É fácil perceber como o Sporting se comporta. Vejam os golos que o Sporting marca e que não sofre, é uma equipa sólida, não é nada difícil de perceber essas dinâmicas, mas não vamos abdicar dos nossos princípios, podemos ter dificuldades.”

Conceição assume a importância do jogo, mas rejeita atribuir-lhe qualquer carácter decisivo. “Defrontamos o rival, quando se ganha frente a uma equipa que esta próxima, são três que se ganha e três que o adversário não ganha. Os jogos são todos decisivos, são três pontos no meio de 102.”

O FC Porto é o líder invicto da liga portuguesa, apenas com quatro pontos perdidos nas primeiras 21 jornadas, um percurso que tem valido aos “dragões” elogios de todo o lado. Conceição agradece os elogios, mas não lhes dá demasiada importância: “Não quero esconder o que temos feito, é um trajecto bom. O que disse varias vezes é que as vitórias são importantes, desde que no final festejemos o titulo. Mas não me deixo levar pelos elogios, o momento mais importante é o de amanhã e tudo pode mudar.”

Este será mais um jogo em que Sérgio Conceição não terá Luis Diaz, transferido para o Liverpool no mercado de Inverno. O seu substituto directo deverá ser Pepê. Ou não, segundo o treinador portista. “O Luis era um jogador excepcional, mas não está cá. Há varias soluções para aquele lugar. Pode ser o Pepê, o Otávio, o Francisco, o Galeno. Ou pode ser outro que eu não disse.”

Conceição disse ainda que o guarda-redes Diogo Costa poderá ser opção para o “clássico”. “Tem sentido melhoras e vamos ver a evolução, mas estou confiante”, revelou.