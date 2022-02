Rúben Amorim: “É uma oportunidade de tirar pontos, mas é muito mais que isso”

Técnico do Sporting reconhece a importância do “clássico” com o FC Porto na luta pelo primeiro lugar. Pedro Gonçalves não joga no Dragão.

Ao contrário do que aconteceu na época passada, em que liderava com dez pontos de vantagem, o Sporting estará nesta sexta-feira no Dragão para tentar reduzir a desvantagem de seis pontos que tem em relação ao FC Porto, comandante invicto da liga portuguesa. Rúben Amorim reconhece a importância do “clássico” nas contas do campeonato, salientando que há um valor extra associado a este jogo que vai para lá da luta pelos pontos.

“É uma oportunidade de tirar pontos e é muito mais que isso. Há o confronto directo que pode fazer a diferença. Se o FC Porto ganhar, serão nove pontos, com uma vitória do Sporting são três e é um campeonato completamente diferente. Este jogo é uma final, não podemos perder pontos, temos de ganhar os nossos jogos. Contra um rival directo que está em primeiro lugar que ainda não perdeu - nós, por experiência própria, sabemos que não perder é uma aura que da muita força às equipas. Tirando isso ao FC Porto, não são só três pontos”, referiu o técnico do Sporting.

Tomando como referência o jogo da primeira volta, que terminou num empate (1-1), Amorim considera que ambas as equipas estão diferentes para melhor dessa partida da quinta jornada: “Vai ser diferente. As equipas melhoraram bastante, o FC Porto teve algumas alterações mas está num bom momento, e nós vamos apresentar um 11 diferente. A diferença de seis pontos muda as características do jogo. Tirámos algumas referências desse jogo, e vimos muito do que o FC Porto faz agora.”

Uma das diferenças será a ausência de Pedro Gonçalves, que saiu lesionado do jogo com o Famalicão. Amorim confirmou a ausência do médio, que se junta a Porro na lista dos indisponíveis. O técnico garante, no entanto, que tem soluções à altura para entrarem na equipa: “O Porro tem características diferentes de todos os laterais, e temos de levar o jogo de acordo com quem vai jogar. O Pote também é importante, mas temos soluções.”