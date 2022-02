SNS com prejuízo de 287,7 milhões em 2020, menos 59% que no ano anterior

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) fechou 2020 com um saldo negativo de 287,7 milhões de euros, o que representa uma redução do prejuízo de 59% em relação às contas do ano anterior. Uma melhoria em muito suportada pelo reforço de investimento do Estado no financiamento do SNS, refere o Relatório e Contas do Ministério da Saúde e do SNS 2020. Num ano marcado pela pandemia, subiram os gastos com pessoal, com a aquisição de equipamentos e medicamentos e fornecimentos externos.