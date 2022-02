Mais de sete anos depois, Pizzi vai sair do Benfica

O clube “encarnado” confirmou a cedência do jogador ao Basaksehir, mas não avançou a existência de alguma cláusula de opção de compra, pelo que Pizzi deverá, em Junho, estar de regresso à Luz.

Pizzi não vai terminar a temporada no Benfica. O jogador de 32 anos foi nesta terça-feira emprestado ao Basaksehir, da Turquia (país com mercado de Inverno ainda aberto), um negócio que prevê que Pizzi fique no novo clube apenas até ao final da temporada.

O clube “encarnado” confirmou a cedência, mas não avançou a existência de alguma cláusula de opção de compra por parte do clube turco, pelo que Pizzi deverá, em Junho, estar de regresso à Luz.

Em sete temporadas e meia no Benfica, Pizzi conquistou quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e três Supertaças, além de ter sido, individualmente, um dos jogadores mais relevantes em quase todas as épocas: foram mais de 350 jogos, 94 golos quase 100 assistências.

Pizzi foi o melhor jogador da I Liga em 2016/17 e, em 2019/20, com Bruno Lage, conseguiu mesmo chegar aos 30 golos e 19 assistências, números dignos de registo para um jogador que não é ponta-de-lança.

A ala-direito, médio-centro ou segundo avançado, Pizzi acabou por ter relevância para todos os treinadores no Benfica, ainda que a relação com os benfiquistas nem sempre tenha sido imaculada - apontado por muitos como um jogador de estatísticas e pouco útil em jogos contra adversários mais poderosos individual e fisicamente.

Pizzi deixa também o clube como um dos líderes do balneário, depois de várias temporadas no lote de capitães. Era, a seguir a André Almeida, o jogador com mais anos de “casa”.